Dusseldorf, no indizi su arrestato

Non ci sono al momento "indicazioni concrete di contatti con l'ambiente salafita e islamista a Parigi, Bruxelles o altrove" del 28enne tedesco Samir E. arrestato giovedì a Dusseldorf. A dirlo, in una intervista alla tv all news "N-tv" è il portavoce della polizia criminale del Nordreno-Vestfalia, Frank Scheulen. "Le indagini proseguono - ha detto Scheulen -, finora senza esito".