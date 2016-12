Come Chuck Noland, il moderno Robinson Crusoe interpretato da Tom Hanks nel film Cast Away, non si sono rassegnati al naufragio, e grazie al loro istinto di sopravvivenza hanno resistito una settimana su un'isola deserta, finchè qualcuno non li ha trovati grazie al gigantesco Sos che avevano scritto sulla sabbia.

Linus e Sabina Jack, una coppia di velisti americani di cinquant'anni, stavano navigando con la loro barca a vela tra le isole dell'arcipelago della Micronesia: erano partiti il 17 agosto dall'isola di Weno, per raggiungere quella di Tamatan. Ma non sono mai arrivati a destinazione.



Naufragati sull'atollo di Fayu, completamente disabitato, i due, però, non si sono dati per vinti e hanno fatto di tutto per essere ritrovati. Una luce intermittente, che ha permesso di scorgere la presenza umana da lontano, e poi una richiesta di soccorso lunga quasi 7 metri, scritta sulla sabbia e avvistata da un aereo, che ha poi chiamato i soccorsi.