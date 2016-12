15 luglio 2016 20:02 Due stragi in una settimana: ragazza americana scampa agli attentati di Dallas e Nizza Kristen Crouch si trovava in Costa Azzurra per il matrimonio di un amico: "Non dobbiamo vivere in un mondo del genere"

Kristen Crouch, texana, nel giro di pochi giorni è scampata alle stragi di Dallas e Nizza. La giovane, originaria proprio della città statunitense, si trovava infatti nella località della Costa Azzurra per il matrimonio di un amico e ai microfoni della Cnn ha raccontato i momenti di paura vissuti in Francia. "Ero a Dallas giovedì scorso e poi a Nizza. Due stragi in una settimana, non dobbiamo vivere in un mondo del genere", ha commentato Kristen.

La giovane durante l'attacco del camion sulla Promenade des Anglais è riuscita a rifugiarsi in un appartamento, mettendosi a correre insieme ad altri turisti. "E' davvero triste quando devi scrivere su Facebook che sei al sicuro due volte in una settimana. Ho sentito come due botti, ho pensato che fossero fuochi d'artificio e non credevo fosse qualcosa di grave, ma all'improvviso tutte le persone stavano correndo nella direzione opposta alla mia, parlando in francese e urlando", ha detto l'americana, raggiunta dall'emittente.