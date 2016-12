Due ingegneri indiani sono stati sequestrati in Nigeria

Due cittadini indiani sono stati sequestrati mercoledì a Gboko, città dello Stato centro-settentrionale di Benue, in Nigeria: la conferma è arrivata dal ministero degli Esteri di New Delhi. I due, Mangipudi Sai Srinivas e Anish Sharmam, sono ingegneri originari dell'Andhra Pradesh, e lavoravano alla costruzione di un impianto di cemento del conglomerato nigeriano Dangote. La polizia nigeriana ha avviato indagini per risalire ai sequestratori.