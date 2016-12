Due grane giudiziarie per il neopresidente Trump

Non sappiamo ancora quali saranno i primi punti della futura agenda del neoeletto presidente Trump, sappiamo però che prima del suo insediamento il 20 gennaio, "The Donald" dovrà rispondere a una serie di azioni legali intentanta da diverse parti. Il primo appuntamento in tribunale è previsto per il 28 novembre e riguarda la defunta Trump University: il magnate è accusato di aver spillato migliaia di di dollari ai suoi ex studenti con la falsa promessa di insegnarli "l'arte degli affari".