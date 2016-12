Due attacchi kamikaze in quartieri di Baghdad, 14 morti e decine di feriti

Almeno 14 persone sono morte morte e decine di altre sono rimaste ferite in due attacchi kamikaze avvenuti sabato sera quasi contemporaneamente in due diversi quartieri di Baghdad in Iraq. Lo riferiscono fonti di polizia locale. Nessun gruppo terrorista ha ancora rivendicato il massacro ma i sospetti ricadono sugli estremisti dell'Isis per la modalità di esecuzione.