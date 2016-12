Dublino, spari in hotel: un morto

Un gruppo di attentatori non ancora identificati ha aperto il fuoco con fucili AK-47 nel Regency Hotel di Dublino, provocando un morto e due feriti. Lo ha riferito la polizia irlandese, aggiungendo che gli spari hanno messo in fuga decine di persone presenti. Secondo gli agenti il morto e i due feriti, trasportati in ospedale, avrebbero tra i 20 e i 30 anni. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti fra tifosi rivali.