Dublino, incinta ma clinicamente morta: ok giudici per staccare spina

07:15 - Clinicamente morta da un mese era tenuta in vita perché il feto che portava in grembo continuava a vivere. Ora l'Alta Corte di Dublino ha stabilito che si potranno spegnere le macchine che tengono in vita la donna, una 20enne irlandese incinta di 18 settimane. Era stata la famiglia a chiedere di poter "staccare la spina". I medici però non avevano dato il loro assenso perché non era chiaro quale fosse lo status giuridico del feto.

Dopo che i medici il 3 dicembre avevano dichiarato clinicamente morta la donna, si erano resi conto che il cuore del feto continuava a battere. Da qui il no a staccare la spina: per la costituzione irlandese infatti i feti hanno gli stessi diritti delle loro madri.



L'Alta Corte di Dublino ha però deciso diversamente, autorizzando i medici a staccare la spina: la condizione della madre si starebbe infatti deteriorando a tal punto che non sarebbe possibile per la gravidanza andare a buon fine. Tenere in vita la 20enne inoltre, secondo i giudici, le toglierebbe dignità nella morte.