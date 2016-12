Dublino, grosso incendio in un'area di sosta: 9 morti, tra loro cinque bimbi

Almeno nove persone sarebbero rimaste uccise in un grosso incendio divampato nella notte in un'area di sosta a Dublino, in Irlanda. Lo scrive la stampa locale. Tra le vittime ci sarebbe anche una famiglia composta da padre, madre e cinque figli tra cui una neonata di quattro mesi. Altre quattro persone, due adulti e due bimbi, sono state ricoverate per intossicazione da fumo.