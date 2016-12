Dubai, vertice per pace Afghanistan

Si svolgerà sabato a Dubai un incontro per preparare l'agenda di un secondo round di colloqui fra esponenti del governo afghano e delegati dei talebani per avviare un processo di pace e riconciliazione nazionale. Una fonte anonima che parteciperà all'incontro ha fatto sapere che esso è stato reso possibile dall'organizzazione internazionale Pugwash, che ha riunito un mese fa le parti per un confronto di opinioni a Doha, in Qatar.