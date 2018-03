Dubai, modella giù dal sesto piano di un hotel: "Volevano stuprarmi", ma è giallo

Quello che è certo è che Ekaterina Stetsyuk , modella russa di 22 anni, è in un letto di ospedale per le gravi fratture alla schiena riportate dopo un volo dal sesto piano di un hotel di Dubai. Ha raccontato di essersi buttata per scappare da un uomo che voleva violentarla e ucciderla puntandole un coltello alla gola. Ma la sua versione è opposta a quella del suo presunto aggressore. L'uomo, la cui identità non è stata svelata, sostiene che la ragazza invece sia una escort, e di essersi difeso da un tentativo di aggressione da parte della donna. Entrambi sono in stato di fermo.

Lui, un ricco uomo d’affari straniero, è stato preso in aeroporto, lei è sotto inchiesta in ospedale. Ekaterina è viva per miracolo, anche se è immobilizzata e dovrà subire diversi interventi chirurgici alle gambe per riprendersi dai costi elevatissimi. Solo per le spese mediche iniziali a Dubai si parla di circa 11mila sterline: per questo sua madre aiutata da una cara amica hanno organizzato un crowdfunding per raffrontare gli interventi.