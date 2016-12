Dubai, lascia affogare la figlia 20enne: i bagnini l'avrebbero "disonorata"

L'ha lasciata annegare pur di impedire ai bagnini di toccarla, disonorandola. Così è morta una ragazza di 20 anni nel mare di Dubai, dove il padre non ha permesso agli addetti di salvarla. Secondo Al Arabiya l'uomo, un asiatico, era sulla spiaggia con la famiglia per un pic-nic, quando la ragazza, entrata in acqua, ha cominciato a chiedere aiuto. I bagnini non hanno potuto fare nulla e il padre è poi stato arrestato.