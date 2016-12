3 agosto 2016 22:19 Dubai, incidente su un aereo Emirates: atterraggio di emergenza, morto soccorritore Sul web immagini di una colonna di fumo nero che si alza dal velivolo sulla pista. Lo scalo è rimasto chiuso per qualche ora

La compagnia aerea Emirates ha dato notizia di un "incidente avvenuto su un aereo nello scalo internazionale di Dubai". Fonti del governo hanno riferito che "un aereo proveniente dall'India ha compiuto un atterraggio di emergenza": i passeggeri sono stati evacuati e quattro di loro sono rimasti feriti. Morto uno dei soccorritori. Sul web sono state diffuse immagini di una colonna di fumo nero che si alza dal velivolo sulla pista.

Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma alcuni testimoni hanno detto di aver visto il velivolo, un Boeing 777 con a bordo 282 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, atterrare senza il carrello strisciando a lungo sulla pista prima di fermarsi. Prima dell'atterraggio, ha detto il presidente della compagnia, lo Sheikh Ahmed bin Said al Makhtum, non erano state segnalate fiamme a bordo e quindi l'incendio si è sprigionato come conseguenza dell'impatto. Ma lo stesso presidente ha detto che l'inchiesta sull'accaduto è ancora in corso e informazioni più precise saranno date "a tempo debito".

L'incidente è il piu' grave avvenuto ad un velivolo della Emirates, che negli ultimi anni ha beneficiato di una crescita vertiginosa della sua attività, con lo scalo di Dubai che è diventato il primo al mondo come numero di passeggeri, arrivando lo scorso anno alla cifra di 78 milioni. L'aeroporto è rimasto chiuso per diverse ore dopo l'incidente e soltanto dopo diverse ore è stato riaperto.



Immagini amatoriali trasmesse dalla televisione panaraba Al Jazeera hanno mostrato un'esplosione in corrispondenza della testa del velivolo quando era ormai fermo sulla pista e i vigili del fuoco stavano cercando di spegnere le fiamme. Alcuni passeggeri hanno detto che prima dell'atterraggio non vi era stato alcun avviso di pericolo imminente.