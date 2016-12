Dubai, incendio sul grattacielo che ospita hotel di lusso: un morto

Violento incendio nel centro di Dubai. Le fiamme in pochi attimi, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, hanno avvolto l'Address Hotel, albergo non lontano dalla torre Burj Khalifa. Il bilancio finale parla di un morto (per infarto) e quindici feriti nessuno in gravi condizioni. Lo spettacolo pirotecnico in programma alla Burj Khalifa si è svolto regolarmente davanti a migliaia di persone.

Nonostante le altissime fiamme abbiano avvolto fino a una ventina dei 63 piani dell'edificio, il bilancio di vittime annunciato dalle autorità è di una persona morta per infarto e 15 feriti quasi tutti - tranne uno - "leggeri" a causa di fumo e ressa generata dal panico.



L'edificio di lusso sorge nel centro di Dubai, capitale di uno dei sette Emirati arabi uniti, vicino al grattacielo più alto del mondo: il Burj Khalifa, che con i suoi 828 metri è stato comunque al centro di un triplice e fantasmagorico spettacolo pirotecnico con 1,6 tonnellate di fuochi di artificio che per sette minuti ha salutato come previsto il 2016. Il fumo dell'edificio in cui sorge l'hotel "Address Downtown", andato a fuoco verso le 21:30 locali (le 18:30 in Italia), ha in parte coperto le 400 mila luci a led del Burj Khalifa. In serata, mentre le tv rilanciavano impressionanti immagini di almeno due esplosioni fuoco, l'incendio era considerato domato al 90%. Gli occupanti di hotel e appartamenti, secondo fonti ufficiali, sono stati tutti evacuati.



Stando ad una prima ricostruzione diramata dall'Ufficio stampa del governo di Dubai, l'incendio è divampato dall'esterno del 20° piano dell'edificio alto oltre 300 metri. Un sistema di estintori automatici ha impedito alle fiamme di intrappolare gli abitanti dei 626 appartamenti di lusso e gli ospiti delle 196 camere di hotel prima dell'evacuazione. L'origine dell'incendio in serata non era stata chiarita.