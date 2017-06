Dubai, datteri e focaccia italiana sono il ristoro dopo il Ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella

Datteri e focaccia italiana per il ristoro del dopo Ramadan. A Dubai gli operai dei cantieri hanno il supporto del gruppo (anche Facebook) "Ramadan / Sharing fridges in the Uae", che, attraverso più di un centinaio di frigoriferi installati nella città, distribuisce per il secondo anno consecutivo acqua, frutta e viveri dopo il digiuno previsto dalla religione. A coordinare la gestione e la distribuzione di un frigorifero che ha un gran numero di utenti, quasi 500, è l'italiana Ornella Parigi , dal 1994 negli Emirati Arabi. "Preparo i sacchetti con datteri, focaccia di un ristorante italiano, acqua e altri viveri che ci regalano alcune aziende del Belpaese - dice a Tgcom24 - Tra i volontari ci sono tanti cittadini stranieri ma cerco di coinvolgere anche la comunità italiana perché abbiamo tanto bisogno di aiuto". Per Ornella tutto questo comporta anche una grande rinuncia. "Sono una golfista accanita, ma quest'attività mi tiene lontana dal green".

Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 1 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 2 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 3 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 4 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 5 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 6 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 7 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 8 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 9 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 10 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 11 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella 12 di 12 Facebook Facebook Dubai, il ristoro degli operai dopo il ramadan grazie ai frigoriferi di Ornella leggi dopo slideshow ingrandisci

Come è nata l'idea e come è cresciuta?

"Lo scorso anno una donna ha messo all’interno del proprio compound un frigorifero durante il Ramadan per dare ristoro ai labours, i giardinieri, gli operai ecc ecc. Il progetto piano piano si è evoluto arrivando già nel 2016 a 70 frigoriferi. Quest’anno avendo avuto molto risalto da media e giornali e sotto la benedizione delle organizzazioni umanitarie Red Crescent e Proactiva Open Arms l'iniziativa ha preso più piede".



Come è stata coinvolta?

"Ho iniziato quando da una zona residenziale di Dubai mi sono trasferita in un quartiere tutto nuovo, con tanti cantieri, due attaccati proprio a casa. Subito ho chiesto informazioni sul numero degli operai al lavoro e mi era stato detto intorno ai 130, ora siamo arrivati a 500, di conseguenza la gestione non è facile".



Chi l'aiuta?

"Ho chiesto aiuto ad alcune aziende italiane che mi stanno supportando: Elsfresh, Novafruit Italia per tutta la frutta fresca, Goccia di Carnia per l’acqua in bottiglia e poi tanti privati, soprattutto stranieri, ma abbiamo sempre bisogno del supporto di tutti. Il numero di frigoriferi è raddoppiato e li riempiamo venti volte al giorno, ma sono sempre troppo pochi".



Come avviene la distribuzione del cibo dopo il ramadan?

"Io preparo sacchettini con cinque dattari, un laban, che è una specie di yogurt acido, un frutto, uno snack dolce, una focaccia che mi viene donata da un ristorante italiano di Dubai, dei noddles secchi ai quali aggiungere acqua calda, un succo di frutta e acqua".



Pensa già al prossimo anno?

"Sicuramente il prossimo anno i frigo raddoppieranno ancora e continueremo a chiedere aiuto a tutti. Sono una persona molto attiva sui social e contatto tutti i residenti di Dubai perché portino qualsiasi cosa che sia non cotta, perché non è permesso mettere in frigo cibo precotto, come il riso, anche se è tanto amato".