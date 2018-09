Droghe leggere, ecco come funziona negli altri Paesi del mondo

I Paesi dove la cannabis è legalizzata Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Uruguay - E' stato il primo Paese a legalizzare la cannabis nel 2013. In Uruguay ogni individuo può coltivare le piante, un massimo di sei, per il proprio consumo e per consumo condiviso. Inoltre è legale detenere il raccolto dell'anno precedente sino a un massimo di 480 grammi. E' permessa poi la vendita controllata delle droghe leggere che si possono acquistare in farmacia: basta essere maggiorenni e registrarsi per confermarne l'impiego e l'acquisto. Rimane invece illegale la coltivazione senza autorizzazione e la produzione al di sopra del limite prefissato.



Stati Uniti - Negli Usa l'uso della marijuana è illegale a livello federale, ma la situazione differisce da stato a stato. Si passa da stati a tolleranza zero, come il Tennessee e l’Oklahoma ad altri come l’Alaska dove, in misure diverse, il possesso e l’utilizzo della cannabis è depenalizzato, oltre ad essere consentito l’uso terapeutico. In Florida, Montana, North Dakota e in Arkansas è prevista la coltivazione per uso medico. Nello stato di Washington e Colorado è legale anche a scopo ricreativo. La California è lo stato più liberale in quanto a livello legislativo la marijuana è equiparata agli alcolici. Sono state varate delle misure specifiche per tassare e controllare la produzione legale della droga leggera. I maggiori di 21 anni possono possedere al massimo 28 grammi di marijuana per uso personale e si possono piantare in casa sino a sei piante.



Canada - Lo scorso giugno il Canada ha legalizzato l'uso della marijuana per uso ricreativo. Dal prossimo 17 ottobre i canadesi potranno acquistarla e consumarla legalmente. Si tratta del secondo Paese a livello mondiale, dopo l'Uruguay, a legalizzare la marijuana per uso ricreativo e il primo del G7.



Olanda - E' legale l’uso della cannabis se consumata nei coffee shop, ed è tollerato un uso personale fino a 5 grammi, ma le pene sono severe per l’importazione e l’esportazione. Inoltre in caso di produzione, vendita e possesso fino a 30 grammi di cannabis c’è l’arresto per un mese o una multa di oltre 3mila euro.



Spagna - La marijuana non è legale, ma è depenalizzata ed è possibile consumarla in specifici social club dove non è prevista la vendita ma solo la condivisione della cannabis ad uso ricreativo. Viene punita la vendita e il consumo pubblico, ma la coltivazione domestica della cannabis - fino a un massimo di 5 piante - è consentita.



Portogallo - Dal 2001 il consumo personale di tutte le sostanze è stato depenalizzato, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Gli stupefacenti, in pratica, restano illegali, ma chi viene trovato con una quantità inferiore alla dose per dieci giorni (diversi grammi, a seconda del tipo di droga), viene visionato dalla ‘Commissione per la dissuasione dalla dipendenza dalle droghe’ (Cdt) che stabilisce come trattare il caso: non è previsto il carcere. Rimane illegale il traffico di droga.