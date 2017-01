Droga, latitante condannato dal 2010 arrestato in Spagna

Francesco Castriotta, latitante sul quale dal 2010 pendeva una condanna a 21 anni per traffico di droga, è stato arrestato in Spagna. A catturarlo a El Vendrell, in Catalogna, è stata la polizia regionale catalana sulla base delle indicazioni fornite dai carabinieri del Ros. L'ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura di Milano.