Droga, dal Parlamento Ue via libera a stretta su nuove sostanze

Il Parlamento europeo ha votato un bando più rapido contro le sostanze legali utilizzate come nuove droghe, aggiornando la normativa comunitaria a riguardo. Per fare fronte allo sviluppo rapidissimo di questo mercato, sono stati dimezzati i tempi per la procedura volta a determinare gli effetti di nuove sostanze psicoattive e per adottare misure di controllo. Le autorità nazionali avranno sei mesi per applicare una decisione europea a riguardo.