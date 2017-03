Droga, catturato in Spagna il superlatitante Dicuonzo

E' stato catturato vicino a Valencia dai carabinieri del Ros di Milano, in collaborazione con la Guardia Civil di Madrid, Vincenzo Dicuonzo, 36 anni, coinvolto in un traffico internazionale di droga e latitante dal 2014. Le indagini nei confronti di Dicuonzo avevano messo in luce l'esistenza di un gruppo che operava tra Milano e la Puglia (Barletta e Trani) e in collegamento con il boss del narcotraffico Guglielmo Fidanzati.