Dramma Siria e Iraq, Papa: bene Onu per mediazione tra governi

Papa Francesco, parlando di Siria e Iraq a organizzazioni di carità attive in questi Paesi, ha incoraggiato "le istanze internazionali, in particolare le Nazioni Unite, per il lavoro di sostegno e di mediazione presso i diversi governi". Lo scopo è la fine dei conflitti per porre "finalmente al primo posto il bene delle popolazioni inermi. E' una strada che dobbiamo percorrere insieme con pazienza e perseveranza", ha poi aggiunto.