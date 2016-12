2 marzo 2015 Dramma familiare in Francia, uccide la figlia di 8 anni con decine di coltellate L'uomo, che si era appena separato dalla moglie, dopo aver assassinato la piccola ha tentato il suicidio con una pistola ad aria compressa Tweet google 0 Invia ad un amico

14:07 - Dramma di famiglia nel nord della Francia. Un uomo che si era appena separato dalla moglie, ha ucciso la figlia di otto anni con diverse decine di coltellate, prima di tentare il suicidio con una pistola ad aria compressa. E' accaduto a Landrecies. Il padre, Jerome C., aveva la custodia della bimba per il weekend, con la moglie si erano separati da tre settimane. Dopo un breve ricovero in ospedale, l'uomo è stato posto in stato di fermo.