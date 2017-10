Dopo lo "scandalo russo" Trump trova il sostituto di Michael Flynn: è Robert Harward

Pudzer abbandona iter per conferma della nomina a segretario del Lavoro - Intanto salta un'altra delle scelte di Trump per il suo governo. Andrew Puzder, l'imprenditore della ristorazione scelto come segretario al Lavoro si è infatti ritirato dall'iter per la conferma della nomina, perché a suo avviso non ci sarebbero le basi per andare avanti. Secondo le emittenti Nbc e Fox, sarebbe stata la leadership repubblicana a fare pressioni sulla Casa Bianca per revocare la nomina perché non ci sarebbe stato un numero sufficiente di senatori pronti a confermarlo.



Puzder è l'amministratore delegato di una catena di fast food, CKE restaurants. La scelta di Trump era stata molto criticata, soprattutto per le posizioni di Puzder sui diritti dei lavoratori: l'A.d. infatti è contro l'aumento del salario minimo, che dal suo punto di vista ridurrebbe i posti di lavoro creando una crisi economica.