Dopo Lara un'altra ragazza chiede aiuto al web: e scatta anche #Match4Zara

La campagna web di solidarietà per Lara Casalotti ha avuto successo . Così, dopo che per la 24enne italo-thailandese è stato trovato un donatore di cellule staminali proprio attraverso il tam-tam via Internet, la stessa iniziativa è scattata anche per salvare un'altra ragazza, Zara, 13 anni, di Winchester, Hampshire. Dopo #Match4Lara , ecco dunque #Match4Zara.

La ragazzina, Zara Al Shaikh, malata di un'acuta forma di leucemia, ha aperto su Twitter un account proprio per chiedere aiuto. Il suo secondo "cinguettio" è stato condiviso più di 8mila volte. E adesso parte la gara di solidarietà per dare una mano alla teen-ager. La famiglia si è ispirata proprio al caso di Lara, ha voluto copiare l'idea e provarci anche per la giovanissima Zara. "Ho urgente bisogno di un trapianto di midollo osseo - dice il tweet di Zara -. Io ho un gruppo sanguigno molto raro per la mia origine etnica, arabo-britannica. Per favore aiutatemi a trovare un donatore compatibile".



Il profilo è stato aperto dalla ragazzina insieme con il papà, Loua Al Shaikh, soltanto una settimana fa. "Abbiamo pensato che non c'era niente da perdere a provarci - ha detto il padre di Zara a Bbc News -. Abbiamo pubblicato il primo tweet e abbiamo visto che le notifiche sul mio cellulare sono arrivate a raffica da tutto il mondo".



Tra gli altri, hanno risposto all'appello anche gli attori Mark Gatiss e Louise Brealey. In tantissimo hanno detto che faranno i test per vedere se sono compatibili. "Tutto questo ci fa sperare e fa sentire a Zara di non essere sola".



Anche per Lara era difficile trovare un donatore compatibile di cellule staminali perché i genitori sono di etnia tailandese e italiana: la figlia ha quindi un gruppo sanguigno particolarmente raro. Trovato proprio grazie alla capillarità della Rete.