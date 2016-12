23 febbraio 2015 Dopo la strage, Charlie Hebdo in edicola mercoledì con 2, 5 milioni di copie Sulla copertina campeggia un cane che scappa con una copia di Charlie Hebdo in bocca, e ad inseguirlo caricature tra l'umano e il canino di Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Papa Francesco e uno jihadista Tweet google 0 Invia ad un amico

19:44 - Charlie Hebdo torna in edicola mercoledì con 2,5 milioni di copie, con il secondo numero dopo la strage del 7 gennaio. Sulla copertina campeggia un cane che scappa con una copia di Charlie Hebdo in bocca e ad inseguirlo caricature tra l'umano e il canino di Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Papa Francesco e uno jihadista, rappresentato come un grosso lupo nero con un kalashnikov in bocca. "C'est reparti!" (si ricomincia) si legge sotto l'immagine.