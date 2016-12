Dopo il video-denuncia sulle molestie a New York, minacce di stupro a Shoshana Roberts

In jeans e maglietta nera la 24enne Shoshana Roberts ha camminato per le strade di New York e, in dieci ore di passeggiata, ha ricevuto più di cento apprezzamenti allusivi da maschi di ogni razza ed età. Il tutto è stato ripreso con una telecamera nascosta e postato in Rete. Ora, come denunciato dall'associazione no-profit Hollaback! che ha prodotto il video, nei commenti apparsi online la giovane ha ricevuto minacce di stupro e insulti. In seguito i post sono stati rimossi da YouTube.

Come mostra il video prodotto da Rob Bliss Creative, per 108 volte Shoshana Roberts è stata oggetto di attenzioni indesiderate da parte degli uomini che incrociava: commenti, occhiate, fischi, inviti, fino ad essere seguita per qualche minuto. Il tutto mentre la 24enne continuava a camminare in silenzio. Il progetto è stato realizzato per l'associazione Hollaback!, che vuole aumentare l'attenzione sul tema delle molestie sessuali.



New York come Il Cairo - A settembre era stata invece Colette Ghunim a Il Cairo, in Egitto, a riprendere le reazioni degli uomini con una telecamera nascosta. Anche in quel caso, il video fece il giro del web diventando virale. Colette ha raccontato che ogni volta che una donna cammina per la strada a Il Cairo gli uomini la squadrano da capo a piedi, fissandola. L'esperimento di Shoshana ha mostrato che anche a New York le cose non sono molto diverse: se una donna passa per strada, non mancano commenti e sguardi ammiccanti.