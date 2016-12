3 novembre 2014 Dopo il coming out di Tim Cook la Russia rimuove il monumento dedicato a Jobs Il grande iPhone, simbolo della Apple, violerebbe infatti le leggi russe contro la propaganda gay Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:08 - Voluto nel 2013 per ricordare il fondatore di Apple Steve Jobs, il mega iPhone, alto circa due metri con tanto di touchscreen, installato alla "National Research University of Information Technologies, Mechanics, and Optics" di San Pietroburgo è stato rimosso dopo il coming out di Tim Cook, attuale a.d. dell'azienda di Cupertino. Il monumento infatti violerebbe le leggi russe contro la propaganda gay.