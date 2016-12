Dopo gli attentati di Bruxelles, Alfano prepara il piano anti terrorismo

"Proporrò per l'Italia un piano e una strategia anti radicalizzazione per evitare che venga piantato un seme che in futuro potrebbe dare un frutto avvelenato". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano al vertice straordinario dell'Ue convocato dopo gli attentati di Bruxelles. "Il terrorismo è veloce e l'Europa spesso è lenta, occorre accelerare", ha aggiunto.

Orlando: aumentare lo scambio di informazioni - "La cosa più importante è aumentare lo scambio di informazioni, perché anche partendo da una informazione si può scoprire una rete: non ci sono soluzioni magiche. La risposta più efficace èavere più coordinamento". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando appena arrivato a Bruxelles per il Consiglio Interni e Giustizia Ue. Orlando poi ricorda come in Italia "veniamo da un'esperienza traumatica, quella del terrorismo, e poi da quella della malavita organizzata, con una deriva stragista, ed abbiamo tristemente verificato come l'unico strumento efficace è il coordinamento. Non ci sono interventi risolutivi, ci sono interventi preventivi".