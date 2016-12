Dopo gli attacchi di Parigi l'Isis Pharmaceuticals potrebbe cambiare nome

Nonostante ai più potesse apparire come un'anonima sigla, in origine il nome era stato scelto con riferimento alla dea egiziana Iside, ma ora quel "Isis Pharmaceuticals" non suona più per niente bene. Così i vertici dell'azienda californiana, quotata a Wall Street, stanno pensando all'eventualità di cambiare definitivamente nome. L'Isis Pharmaceuticals produce di farmaci contro tumori, malattie cardiache e Sla.