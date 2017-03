Doping Russia, Putin: controllo non ha funzionato, colpa nostra

"Il sistema di controllo del doping in Russia non ha funzionato per colpa nostra". Lo ha affermato Vladimir Putin, citato dalla Tass. "Noi - ha aggiunto - dobbiamo tener conto del lavoro della commissione indipendente (quella di McLaren, ndr) e delle richieste della Wada, perché bisogna riconoscere che noi abbiamo dei casi ovviamente dimostrati di doping e ciò non è assolutamente ammissibile".