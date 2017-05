Donne di potere: ecco come cambia la politica

Donne di potere o donne vicine ad uomini altrettanto importanti: dalla première dame Brigitte Trogneux che ha contribuito alla vittoria del marito e neopresidente della Francia Emmanuel Macron a Melania Trump che, rispetto a Michelle Obama, vive più in ombra e si fa un po' più da parte. Come non ricordare Jacqueline Kennedy, icona di stile e di eleganza che, nonostante i tradimenti di John Kennedy, è sempre rimasta al suo fianco. Oltre alle moglie di uomini potenti ci sono, infine, anche donne di potere come Angela Merkel e il Primo ministro del Regno Unito Theresa May, in carica dallo scorso luglio.