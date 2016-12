Donna perde la memoria, giallo negli Usa L'appello su Facebook: "Ditemi chi sono"

L'hanno trovata in California, a Carlsbad. Bionda, 50 anni circa e un particolare: non ricorda nulla, né come ci è arrivata, né, soprattutto, chi è. La donna, che è stata ribattezzata Sam, chiede ora aiuto alla Rete. L'appello su Facebook per aiutarla a risalire alla sua storia e darle finalmente un nome è già stato visto da migliaia di persone, ma finora il giallo resta senza soluzione.