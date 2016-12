Donna nera uccisa a San Francisco, il capo della polizia si dimette dopo le pressioni del sindaco

"Non abbiamo ancora fatto abbastanza sul terreno della questione razziale - ha detto il sindaco - non siamo andati abbastanza veloci, ne siamo convinti sia io sia Greg, e per questo ho chiesto a Greg di dimettersi".



La ragazza uccisa era al volante di un'auto rubata ed è stata centrata dagli spari di un agente durante un inseguimento. Il dipartimento di polizia di San Francisco è sotto osservazione da mesi, almeno dopo l'uccisione di altre due persone, Mario Woods a dicembre e Luis Gongora ad aprile.