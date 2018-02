Donald Trump: un video mostra cosa si nasconde sotto la sua pettinatura

È il nuovo argomento social del giorno, la possibile calvizie di Donald Trump messa in evidenza su Twitter da una giornalista. In un video che lo riprende salire la scaletta dell'Air Force One, il presidente americano viene colpito da una folata di vento svelando cosa si nasconde sotto la sua apparentemente folta chioma. Non è certo la prima volta che la capigliatura di Trump si trova al centro dell'attenzione, anzi è argomento di discussione fin dai tempi della campagna elettorale che lo portò infine alla Casa Bianca. La mancanza del consueto berretto con la scritta "Make America Great Again" l'ha tradito, mostrando a tutto il mondo il segreto sotto la sua pettinatura.