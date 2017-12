Donald Trump: "Torniamo sulla Luna, poi andremo su Marte"

Gli americani torneranno sulla Luna ed eventualmente su Marte. Il presidente Donald Trump è pronto a firmare la "Space Policy Directive 1" che ordina alla Nasa di "guidare un programma di esplorazione innovativo per far tornare gli astronauti americani sulla Luna ed eventualmente farli andare su Marte". Questa direttiva "cambierà la politica sui viaggi nello spazio per aiutare l'America a diventare la forza trainante dell'industria spaziale".