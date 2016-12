Donald Trump shock: "Chi ha armi potrebbe fermare Hillary Clinton"

Bufera per una battuta di Donald Trump secondo cui "il popolo del secondo emendamento potrebbe fermare Hillary Clinton", riferendosi alle persone che posseggono armi da fuoco. Le parole shock durante un comizio a Wilmington, in North Carolina. Pronta la replica della campagna di Hillary: "Ecco perché Trump è pericoloso. Una persona che sta cercando di diventare presidente non dovrebbe in alcun modo istigare alla violenza".