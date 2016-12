Donald Trump ritwitta la frase de "ilduce": "Meglio vivere un giorno da leone che..."

"Voglio essere associato a buone citazioni. Mi piaceva come suonava...", ha affermato dal canto suo in un'intervista alla Msnbc durante la quale gli è stato chiesto se voleva essere paragonato al dittatore. "Sapevo di citare Mussolini", ma era una citazione interessante. "Che differenza fa?", ha ribadito.



Trump le "spara grosse" e i repubblicani pensano al piano B: candidare Mitt Romney - Una corsa contro il tempo per quella che sembra ormai una "missione impossibile": fermare Donald Trump. Il partito repubblicano cerca di correre ai ripari - scrive il New York Times - per evitare la conquista della nomination da parte del tycoon, vista come un'ipotesi "catastrofica".



Secondo alcune indiscrezioni, si starebbe lavorando a un piano B che include la discesa in campo di Mitt Romney nel caso in cui Marco Rubio dovesse perdere in Florida. I lavori dietro le quinte continuano: si cerca un candidato unico su cui puntare, ma la platea resta troppo frammentata con Ted Cruz e Marco Rubio che, neanche unendo i voti, sembrerebbero in grado di fermare l'ascesa di Trump. Gli sforzi finora condotti per unire il partito dietro un unico candidato sono falliti miseramente, mostrando "un vuoto nella leadership, un senso di indecisione che paralizza le decisioni e una disperazione" ai vertici del partito.