Donald Trump perde un altro pezzo, vice assistente si dimette

Donald Trump perde un altro pezzo della sua amministrazione: si è dimesso anche Sebastian Gorka, vice assistente del presidente esperto in questioni di sicurezza e anti terrorismo. La motivazione è legata all'insoddisfazione per il nuovo corso dell'amministrazione Trump, dove, a suo avviso, sono prevalse forze contrarie alle sue promesse elettorali, come dimostrerebbe la decisione di rafforzare la presenza in Afghanistan.