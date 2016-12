Donald Trump: il partito repubblicano si è ricompattato a Cleveland

A Cleveland "il partito si è ricompattato". Alla convention repubblicana "c'è stata unità e pazienza per chi non c'era". Lo ha detto il candidato del Grand old party Donald Trump, aggiungendo: "Del resto io ho corso da outsider e ho finito per avere Mike Pence come candidato vice e non era scontato". "Prenderemo molti dei voti di Bernie Sanders. Non lo conosco personalmente - ha aggiunto il tycoon - ma è stato maltrattato".