Donald Trump è ufficialmente il presidente degli States, "Marcia delle donne" verso la Casa Bianca

E' partita a Washington la "Marcia delle donne" contro discriminazioni e violenze. L'organizzazione ha dato il via libera dopo aver tenuto in stand-by i dimostranti per gestire la partecipazione oltre le aspettative: "Marciamo verso la Casa Bianca", hanno affermato. Apparizione a sorpresa di Madonna, che ha invocato la "rivoluzione dell'amore" e poi ha cantato un paio di canzoni. Sono oltre 670 le iniziative nel mondo.

Berlino

Non poteva mancare la Grande Mela alle città che si sono unite alla grande manifestazione organizzata a Washington, in protesta contro l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.



A New York hanno manifestato centinaia di migliaia di persone, nei dintorni della sede della Nazioni unite, marciando per le principali strade del centro e vicino alla Trump Tower, sulla 5th Avenue.



Centomila persone hanno manifestato anche a Boston, con in testa il sindaco Martin Walsh e la senatrice Liz Warren. "Siamo qui per dire che lotteremo, perché questo è ciò che siamo, lottatrici che non rimarranno in silenzio, che si solleveranno dove serve e che combatteranno", ha detto Warren davanti alla folla.