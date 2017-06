Donald Trump: "Con l'Italia alleanza militare più forte che mai"

"I vincoli tra Italia e Usa si estendono al di là dei legami sentimentali e culturali. La nostra alleanza militare è più forte che mai mentre continuiamo a combattere il terrorismo": è uno dei passaggi del messaggio di auguri del presidente americano Donald Trump per la festa del 2 giugno. "Non vediamo l'ora di proseguire la partnership con il nostro grande alleato nello sforzo comune di rendere il mondo più sicuro", aggiunge Trump.

Donald Trump ha festeggiato il 2 giugno con una evento fuori programma alla Casa Bianca. Un grande gesto di amicizia con cui il presidente degli Stati Uniti ha voluto sottolineare il forte legame tra i due paesi e onorare la comunità italoamericana. Presente l'ambasciatore d'Italia in Usa, Armando Varricchio, con alcuni collaboratori del presidente e personalità di origini italiane, tra cui la consigliera Kellyanne Conway, ma anche il governatore del New Jersey Chris Christie e l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani.



Nell'esprimere i "più calorosi auguri" per la festa della Repubblica con un messaggio consegnato dal suo assistente Dan Scavino, il presidente Trump ha tra l'altro ricordato il significato della ricorrenza, ha rimarcato i "profondi legami tra i nostri Paesi, la nostra storia condivisa e le nostre comuni tradizioni politiche e culturali", e ha ribadito il valore del "contributo di oltre 17 milioni di americani che hanno origini italiane", così come il segno lasciato dagli immigrati italiani nella storia recente degli Stati Uniti, ma anche l'influenza che la storia italiana ha avuto sui "Padri fondatori".



"Un grande gesto di amicizia nei nostri confronti", ha sottolineato l'ambasciatore Varricchio. All'evento, che ha avuto luogo nella residenza presidenziale, hanno preso parte anche numerosi funzionari della Casa Bianca di origini italiane.