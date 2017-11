Donald Trump arrivato in Cina: con Melania visita la Città Proibita

Il presidente statunitense Donald Trump è giunto in Cina, a Pechino. Con la first lady Melania è andatro subito a visitare la Città Proibita: a fare gli onori di casa il presidente Xi Jinping e la consorte Peng Liyuan. Il primo appuntamento della "state visit plus", il trattamento speciale riservato dalla Cina al tycoon per ricambiare l'ospitalità riservata a Xi e Peng ad aprile in Florida, prevede anche la cerimonia del tè.