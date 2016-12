Donald Trump a processo a fine novembre per la sua università

Se Donald Trump sarà eletto presidente degli Stati Uniti, le sue grane inizieranno pochi giorni dopo il voto. E' stata infatti fissata per il 28 novembre la data di inizio del processo a San Diego, in California, sull'attività della Trump-University. Il tycoon, che sarà chiamato a testimoniare per rispondere all'accusa di truffa, ha evitato di finire sotto il torchio dei magistrati durante il rush finale della campagna elettorale.