11 settembre 2018 16:24 Cantante turco denunciato perché appaiono dollari allʼinterno del suo video Mabel Matiz è sospettato di sostenere la rete golpista di Fethullah Gulen, ricercato dalla giustizia turca. Ad indagare i magistrati che lavorano sul tentato golpe del 2016

Un video musicale con alcune scene in cui appaiono banconote da un dollaro: per questo motivo indaga la procura nei confronti del noto cantante pop turco Mabel Matiz. Il sospetto è che le immagini in cui si vedono le banconote americane siano a sostegno della rete golpista di Fehtullah Gulen, in quanto simbolo del movimento da lui guidato.

Polemiche e denunceNel video "Ya bu Isler ne", pubblicato nell’agosto del 2017, l’artista veste diversi costumi colorati e ballando su sfondi altrettanto vivaci. A un certo punto, in due diverse scene appaiono dollari che svolazzano mentre il cantante guarda fisso in camera. Ha ricevuto oltre 65 milioni di visualizzazioni scatenando varie polemiche proprio per la questione delle banconote raffiguranti George Washington. Un querelante anonimo ha denunciato il cantante: ora ad indagare sono gli stessi magistrati che lavorano sul tentato golpe del 2016.