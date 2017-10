Documenti Jfk, per l'uccisione di Castro offerti due centesimi di taglia

I premi in denaro variavano in base all'importanza del leader, da due centesimi a un milione di dollari, e sarebbero stati annunciati con volantini lanciati per via aerea. Naturalmente, il fatto di assegnare il valore di due centesimi a Castro era un tentativo di denigrare il leader cubano, come poi raccontato da un alto funzionario della Cia, Edward Lansdale, in una testimonianza in Senato, nel 1975.



Il piano non fu mai attuato. In altri file, si trovano altri metodi, anche bizzarri, che gli Stati Uniti presero in considerazione per uccidere Castro: l'avvelenamento alimentare, la contaminazione della muta da sub (era un amante delle immersioni), l'inserimento di esplosivo nelle conchiglie marine (ma gli statunitensi appurarono che non c'erano conchiglie abbastanza grandi) oppure, più semplicemente, per mano di un killer solitario.