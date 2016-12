Doctor Jekyll e Mister Hyde: pediatra reo confesso di 31 abusi su minori

12:31 - Raza Laskar, medico pediatra, sposato, ha confessato di essere colpevole di 31 episodi di violenza nei confronti di minori, compreso l'aver incontrato un quindicenne in un albergo filmandone atti sessuali. Tra gli altri capi d'accusa voyeurismo, il ritrarre adolescenti in foto oscene, atti sessuasli con minori, incitamento di minori ad atti sessuali.



La polizia ha rinvenuto nei computer e smartphone del medico trentaduenne materiale pedopornografico per un milione e duecentomila immagini. Grazie a questi file, disponibili su un sito di file sharing, Laskar è stato rintracciato dalla polizia identificando il suo indirizzo IP. Oltre all'impressionante libreria di foto, è stata ritrovata la cronologia di centinaia di conversazioni online e videochat con minori.



Parte delle vittime, in Gran Bretagna e nel resto del mondo, è stata rintracciata grazie a username e indirizzi IP. Le vittime non erano pazienti degli ospedali in cui Laskar lavorava. Secondo la Polizia il medico vive una doppia vita: "Come Jekyll e Hide, Laskar cambia completamente morale a seconda della situazione, dal prendersene cura all'adescamento dopo aver scelto la sua vittima" spiega l'ispettore Theresa Carter. Raza Laskar affronterà il processo il 9 gennaio.