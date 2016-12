Dj danese uccide coniglio in diretta Il web protesta e chiede di licenziarlo

La radio danese difende il gesto del presentatore dichiarando:"Non l'abbiamo fatto per far divertire i nostri ascoltatori. Centinaia di animali vengono uccisi ogni giorno affinché possano essere mangiati". L'obbiettivo era infatti quello di sollevare una polemica contro le persone che mangiano carne, perché non pensano o ignorano che nel loro piatto ci possa essere un esserino come lo era Allan, il nome del coniglietto ucciso.



Comunque il gesto non è piaciuto agli ascoltatori e al popolo del web che si è mobilitato proponendo una raccolta firme per il licenziamento del conduttore.



In Danimarca non è la prima volta che capita un fatto simile: qualche tempo fa ha creato parecchia indignazione l'uccisione di una giraffa nello zoo di Copenaghen e qualche settimana più tardi l'abbattimento di quattro leoni in salute per favorire la ripopolazione del branco.