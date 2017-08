Disordini G20, ancora in prigione ad Amburgo 18enne italiano

Tra gli arrestati per i disordini del G20 di Amburgo c'è anche un operaio italiano di diciotto anni di Belluno. Per lui niente libertà in attesa del processo, troppo alto il rischio di fuga. Lo ha deciso il senato del tribunale superiore di Amburgo. Secondo il procuratore di Stato il giovane, che manifestava all'interno di un gruppo di 200 black block, avrebbe gettato pietre, petardi e bengala contro le forze di polizia la mattina del 7 luglio.