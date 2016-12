Disgelo Cuba-Usa, Barack Obama pianifica storico viaggio sull'isola

14:49 - Dopo il disgelo tra Usa e Cuba, il presidente americano Barack Obama sta pianificando lo storico viaggio sull'isola caraibica entro la fine del mese di marzo. Lo riporta la Abc, spiegando che nelle prossime ore ci sarà l'annuncio ufficiale della Casa Bianca. Erano 88 anni che un presidente americano in carica non andava in visita all'Avana: l'ultimo fu Calvin Coolidge, nel 1928.

Obama, visita a Cuba Di Isabella Josca embed video

Cruz: "Sbagliato andare con Castro al potere" - Immediata la reazione di Ted Cruz e Marco Rubio, i due candidati repubblicani alla Casa Bianca che sono entrambi di origini cubane. Per il senatore del Texas, ultraconservatore beniamino dei Tea Party e degli evangelici, nato nella città canadese di Calgary, andare a Cuba "finché Castro è al potere" è un errore: "Sono rattristato ma non sorpreso. La cosa era nell'aria da tempo".



Rubio: "E' una dittatura" - Ancora più duro Rubio, giovane senatore della Florida i cui nonni emigrarono ai tempi della dittatura di Batista, dunque prima della rivoluzione di Fidel Castro. "La visita di Obama è assurda. Se io fossi presidente - afferma Rubio - non prenderei in considerazione un viaggio del genere, se non in circostanze molto particolari. Non andrei mai finché Cuba non è libera. E un anno e due mesi dopo le aperture all'isola Cuba - denuncia Rubio - il governo cubano resta repressivo come sempre. Una dittatura".



La stretta di mano con Raul Castro - Ma Obama sta per coronare il suo sogno. Lo storico viaggio che si appresta a fare è frutto del disgelo avviato alla fine del 2014 col leader cubano Raul Castro, con la famosa stretta di mano alla cerimonia in memoria di Nelson Mandela, a Pretroria. I due decisero presto di lavorare per la normalizzazione dei rapporti tra i loro Paesi.



Verso la fine dell'embargo - Dopo la riapertura delle reciproche ambasciate la scorsa estate, pochi giorni fa l'accordo che ripristina i voli commerciali tra Usa e Cuba per la prima volta in 50 anni. Ora il viaggio che potrebbe costituire un passo fondamentale per arrivare all'ultimo obiettivo: la fine dell'embargo nei confronti dell'isola, in vigore da oltre mezzo secolo.