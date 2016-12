Disastro "Marea Nera": la Bp deve risarcire 20 miliardi di dollari

La Bp dovrà risarcire 20 miliardi di dollari per la fuoriuscita di petrolio nel Golfo nel Messico nel 2010. Lo ha stabilito un giudice federale approvando in via definitiva un accordo che era già stato annunciato in luglio, dopo anni di controversie legali. Il disastro ambientale, il più grave della storia americana, era stato causato da un incidente alla piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum, nel quale morirono 11 operai.

Il risarcimento, che dovrà essere versato in 16 anni, include 5,5 miliardi di dollari di sanzioni civili per la Clean Water Act e per miliardi di dollari per coprire i danni ambientali. "Bp sta ricevendo la punizione che merita per i danni causati all'ambiente e all'economia della regione del Golfo", aveva dichiarato il ministro della giustizia statunitense, Loretta Lynch, commentando l'accordo, annunciato a luglio. "Questo dovrebbe indurre sia la compagnia che i suoi colleghi a prendere tutte le misure necessarie per garantire che niente del genere accada di nuovo", aveva aggiunto