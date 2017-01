Dirottato a Malta un aereo libico: liberati tutti gli ostaggi, arrestato un 23enne

Allarme rientrato per il volo libico dirottato a Malta: il dirottatore è sceso dall'aereo e si è consegnato alla polizia che lo ha ammanettato e portato via. Liberi senza conseguenze tutti i passeggeri. L'uomo arrestato ha 23 anni e ha detto di far parte della tribù Toubou, a sud della Libia: voleva formare un partito pro-Gheddafi, illegale stando a quanto previsto dalla nuova costituzione libica.